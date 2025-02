Fortaleza acerta empréstimo do atacante Kauê Canela ao Botafogo-PB até o fim de 2025

O Fortaleza vai emprestar o atacante Kauê Canela, destaque da categoria sub-20, ao Botafogo-PB até o fim da atual temporada, conforme apurou o setorista Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN. Nos últimos dias, o Tricolor do Pici adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador.

A ida ao Belo visa dar maior rodagem ao jovem atleta. No contrato, ficou acordado que o Leão poderá solicitar o retorno do atacante sem custos em duas ocasiões: quando for negociá-lo em definitivo ou quando for utilizá-lo no time principal.