Fortaleza segue busca por centroavante e tenta reforço no último mês da janela

Vojvoda confirmou que Fortaleza segue atento à janela de transferências / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Fortaleza quer aproveitar os pouco mais de 20 dias que restam até o fechamento da janela de transferências para reforçar o elenco com um centroavante. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici segue atento ao mercado da bola até o fim do mês e tem como prioridade a contratação de um atacante de área.

Com prazo para contratar até o próximo dia 28, o Fortaleza monitora opções à procura de nova peça para a posição, em condições de fazer frente a Lucero. O clube não pretende fazer grande investimento para se reforçar e avalia ser mais viável encontrar um centroavante estrangeiro, apesar de já ter dez "gringos" no elenco — as opções brasileiras são consideradas mais escassas. O Leão, no início da janela, também buscava um volante para repor a saída de Hércules e um ponta direita para disputar posição com Marinho e Yago Pikachu, mas o foco principal é um atacante de área, sobretudo pela queda técnica de El Gato, a despeito dos gols anotados nos primeiros compromissos em 2025. A ideia é ir ao mercado encontrara um homem de referência que eleve o nível na posição.

"A janela ainda está aberta e em toda janela aberta eu não vou mudar o que eu disse antes: enquanto a janela está aberta, aqui tem movimentações. Vamos continuar trabalhando. Temos um bom elenco, estou satisfeito com esse elenco, mas nesta janela que está aberta... Sabemos o elenco que temos, temos boa qualidade, e agora análise é muito mais cuidadosa, muito mais fina", ponderou o técnico Juan Pablo Vojvoda, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Floresta, no último sábado, 1º. Fortaleza: seis reforços até agora A primeira janela do futebol brasileiro começou no dia 3 de janeiro e seguirá até 28 de fevereiro — haverá novos períodos em junho e julho. Até o momento, o Tricolor acertou com seis jogadores: o goleiro Brenno, os zagueiros David Luiz e Gastón Ávila, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o volante Pol Fernández e o atacante Dylan Borrero.