Lucero sofre queda técnica e amarga atuações ruins desde retorno de lesão

Centroavante argentino já é o artilheiro tricolor em 2025, mas tem desempenho técnico ruim desde agosto do ano passado. Clube busca novo atacante no mercado da bola

Autor do único gol do Fortaleza na derrota por 2 a 1 para o Ceará, no Clássico-Rei do último sábado, 8, pelo Campeonato Cearense, Juan Martín Lucero já é o artilheiro tricolor neste início de temporada 2025, mas tem apresentado uma queda técnica desde que retornou de lesão, no segundo semestre do ano passado.

O jejum só foi encerrado no último dia 23 de janeiro, na estreia em 2025, com o triunfo por 2 a 0 sobre o Moto Club-MA, pela Copa do Nordeste. El Gato ainda marcou duas vezes na goleada por 7 a 0 sobre o Cariri e anotou o gol de honra contra o Ceará. Em seis partidas neste ano, balançou as redes quatro vezes — duas de pênalti.