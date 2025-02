Rival do Fortaleza, Altos-PI é comandado por Diá e tem Rodrigão no elenco

Francisco Diá é o técnico do Altos-PI / Crédito: Samuel Pereira/A.A Altos

Adversário do Fortaleza nesta terça-feira, 11, às 2h130min, no Estádio Albertão, em Teresina (PI), pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o Altos-PI é comandado pelo experiente técnico Francisco Diá e tem no elenco outros velhos conhecidos do futebol cearense, com destaque para o centroavante Rodrigão. + VEJA TABELA DA COPA DO NORDESTE 2025

Ex-Icasa e Ferroviário, o treinador assumiu o Jacaré para esta temporada. A equipe soma três vitórias, três empates e apenas uma derrota em sete jogos, tem a melhor campanha geral do Campeonato Piauiense e está na penúltima posição do Grupo A do Nordestão.