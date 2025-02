Fortaleza busca manter tabu de sete anos contra o Altos; Leão nunca foi derrotado

Após a derrota de 2 a 1 para o Ceará, no primeiro Clássico-Rei da temporada, o Fortaleza se reapresentou nesse domingo, 10, e iniciou a preparação para enfrentar o Altos-PI, em confronto válido pela terceira fase da Copa do Nordeste. O duelo acontece nesta terça-feira, 11, às 21h30min, no Albertão, em Teresina (PI).

Líder do Grupo A, com seis pontos somados, o Tricolor vai a campo para se manter na liderança e dar sequência ao longo tabu contra a equipe piauiense. No histórico do confronto, os times se enfrentaram em quatro oportunidades, todas pela Copa do Nordeste.