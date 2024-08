Lucero marca em retorno após lesão e se torna vice-artilheiro da Sula; veja gols

Atacante Lucero no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Thiago Gadelha / AFP

Principal nome do ataque do Leão, Lucero ficou de fora dos últimos quatro jogos da equipe devido a um edema muscular na coxa direita. Recuperado, o argentino mostrou sua importância já no duelo contra o Los Canallas e contribuiu de forma direta para a classificação do time cearense. Confira todos os gols de Lucero na Sula:

