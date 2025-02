Fortaleza tem ataque pouco criativo em primeiro Clássico-Rei do ano, mas derrota deixa lições

Quando a bola rolou para o primeiro Clássico-Rei de 2025, na tarde do último sábado, 8, o Fortaleza de Vojvoda entrou em campo com um elenco mais qualificado e badalado, mas pecou taticamente, teve seu ataque anulado pelo Ceará e se permitiu levar mais um golpe na confiança, um descompasso entre o que a torcida esperava e o que viu.

O Alvinegro congestionou o meio e obrigou o Fortaleza a buscar alternativas pelos lados. Marinho e Moisés buscavam frestas por onde escapar, mas não encontravam. A defesa do time de Léo Condé jogou com solidez e muita entrega, principalmente nas recomposições, algo que também faltou para o Tricolor, em especial na primeira etapa, quando parecia dar sorte ao azar entregando contra-ataques de bandeja.

Vojvoda tentou modificar o cenário com as entradas de Diogo Barbosa, Breno Lopes, Calebe, Tinga e Pikachu. O time aumentou o volume, mas seguiu sem conseguir criar jogadas de perigo para além do pênalti convertido por Lucero, mesmo com a presença de cinco jogadores ofensivos na reta final.



A falta de organização no último terço do campo evidenciou um problema recorrente: a dificuldade do Fortaleza em reagir a adversidades quando enfrenta um sistema defensivo bem estruturado. Além disso, também destaca que algumas peças ofensivas não tem acompanhado o nível que já demonstraram ter vestindo vermelho, azul e branco.



No fim, restou a derrota e o peso de um tabu que se estende por quase dois anos contra o maior rival, contra quem pode jogar até nove vezes em 2025. O próximo passo, visando corrigir os erros cometidos, é contra o Altos-PI, pela Copa do Nordeste, amanhã.