Fortaleza é avassalador e goleia o Cariri por 7 a 0 no Cearense

Fortaleza teve noite tranquila no PV e goleou o Cariri pelo Campeonato Cearense / Crédito: Aurélio Alves / O POVO

O Fortaleza não teve dificuldades e goleou a equipe do Cariri por 7 a 0, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato, na noite desta segunda-feira, 27, no Estádio Presidente Vargas (PV). Lucero, duas vezes, Marinho, Moisés, Pochettino, Pikachu e Brítez foram os autores dos gols leoninos. O resultado deixa o Tricolor do Pici isolado na liderança do Grupo B com seis pontos na tabela de classificação. Na próxima rodada, novamente como mandante no PV, recebe o Maracanã, às 20h30min, na quinta-feira, 30.

Devido à exaustiva rotina de jogos, o técnico Juan Pablo Vojvoda continuou realizando rodízios no elenco. Em campo, contra o Cariri, nenhum jogador que participou da vitória sobre o Horizonte, no último sábado, 25, foi escalado. No entanto, algumas figuras conhecidas retornaram: Brítez, Titi, Zé Welison e o trio de ataque formado por Moisés, Marinho e Lucero, que, por sinal, seriam os protagonistas da noite.

Antes que os três começassem a mostrar sinais de que estavam inspirados, Mancuso assustou o goleiro Jackson logo aos dois minutos de jogo. O Leão dominou a posse de bola e controlou todas as ações da partida. Nesse cenário, não demoraria muito para o placar ser inaugurado – e foi com um gol digno de aplausos. Aos 12 minutos, Moisés recebeu a bola, driblou seis adversários e finalizou com precisão no canto, vencendo Jackson e abrindo o placar no Estádio Presidente Vargas.

Em uma bela tabela entre Marinho e Mancuso, o lateral-direito encontrou Lucero, que apenas desviou para marcar o segundo gol do jogo. O terceiro veio dos pés de Marinho, que tabelou com Moisés e, com uma finalização por cobertura, ampliou o marcador. Para fechar a conta do primeiro tempo, Lucero, após cobrança de escanteio, não teve trabalho para anotar o quarto tento leonino na noite.