Saiba quais jogadores de Fortaleza e Ceará podem disputar Clássico-Rei pela 1ª vez

As principais caras novas, naturalmente, são os atletas contratados por alvinegros e tricolores para 2025, à exceção de um velho conhecido: o volante Fernando Sobral, do Vovô, que encarou o Leão na outra passagem por Porangabuçu.

Ceará e Fortaleza , somados, possuem 26 jogadores que jamais atuaram em um Clássico-Rei. O confronto do próximo sábado, 8, às 16h30min, na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense, pode marcar a estreia de alguns deles no tradicional duelo entre as principais potências do Estado.

Há também nomes bastante conhecidos, que estão nos clubes há mais de um ano, na lista. É o caso do goleiro Bruno Ferreira , do Vovô. Mesmo fazendo parte do elenco campeão cearense da temporada passada , o arqueiro ainda não enfrentou o Fortaleza.

Cria do Alvinegro e hoje no Tricolor, o cearense Felipe Jonatan é outro atleta que nunca disputou um Clássico-Rei. O camisa 36 chegou ao clube do Pici na janela de transferências pós-Estadual do ano passado. No Vovô, não chegou a disputar o dérbi em 2018 e só foi ganhar minutos na reta final da Série A do mesmo ano.

Também do lado tricolor, o atacante Renato Kayzer ainda não encarou o arquirrival. Contratado por R$ 6 milhões em 2022, o atacante não se firmou naquela temporada e foi emprestado para uma equipe da Coreia do Sul, o que fez com que não jogasse os confrontos válidos pela Série A e pela Copa do Brasil. Kayzer retornou ao Pici em 2024, também na janela que aconteceu após o fim dos Estaduais.