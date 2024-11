Saiba quais posições o Fortaleza monitora para se reforçar em 2025

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x São Paulo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Os acordos já firmados com o goleiro Brenno e o volante Pol Fernández foram os primeiros movimentos de um Fortaleza que pretende movimentar o mercado da bola na janela de transferências, entre chegadas e saídas. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor monitora quatro posições que podem ser reforçadas para 2025: Lateral-esquerdo

Meia

Ponta direita

Centroavante A lista do departamento de futebol leva em consideração a necessidade de trocas de peças em alguns setores do elenco e também visa elevar o nível técnico para a disputa da fase de grupos da Copa Libertadores, além de um calendário repleto de jogos mais uma vez, com Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Série A e o principal torneio continental — o Campeonato Brasileiro terminará às vésperas do Natal.

Apesar disso, não há certeza de que haverá contratações para todas essas posições. O Leão considera que já tem um elenco competitivo, com vários contratos de longa duração, e também leva em conta a parte financeira, adotando cautela para realizar grandes investimentos em aquisições de direitos econômicos. A ideia, portanto, é se reforçar de forma pontual, conforme necessidade ou oportunidades de mercado.

O sistema defensivo também pode ganhar mais um lateral-esquerdo, posição que conta com Bruno Pacheco, Felipe Jonatan e o polivalente Mancuso, que joga pelos dois lados. O principal nome no radar é Juninho Capixaba, que defendeu o Tricolor em 2022 e depois se transferiu para o RB Bragantino — o Massa Bruta briga conta o rebaixamento no Brasileirão. Felipe Jonatan chegou ao Fortaleza em abril, em negociação que envolveu a ida de Gonzalo Escobar para o Santos, mas não conseguiu se firmar no time de Juan Pablo Vojvoda, perdendo espaço para os concorrentes. Pacheco, por sua vez, renovou contrato até o fim de 2026, e Mancuso tem ganhado espaço na lateral esquerda. Fortaleza: o meio-campo para 2025 Para o meio-campo, o time do Pici já tem pré-contrato com o argentino Pol Fernández, do Boca Juniors, e mira uma peça mais ofensiva. Pochettino foi um dos grandes destaques no primeiro semestre, mas caiu de rendimento e deu lugar a Emmanuel Martínez. Calebe, por sua vez, convive com longo histórico de lesões — foram apenas 16 partidas em 2024 até agora.