Fortaleza anuncia contratação do zagueiro David Luiz, ex-Flamengo

O zagueiro David Luiz, novo reforço do Fortaleza, venceu Copa Libertadores de 2022 com o Flamengo / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Fortaleza oficializou, nesta segunda-feira, 20, a contratação do experiente zagueiro David Luiz, que estava no Flamengo. O contrato do jogador de 37 anos será até o fim de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada a partir de metas alcançadas. O Leão já tinha conversas com o defensor e o estafe dele desde os últimos dias de 2024, após o Flamengo definir que não iria renovar contrato. O ex-zagueiro da seleção brasileira esteve na mira de Vasco, Corinthians e Cruzeiro, além do Olympiacos, da Grécia.

Os valores do contrato estão dentro da realidade do Fortaleza, inclusive com salários mensais inferiores a outros nomes do elenco, e com um vínculo por duas temporadas para garantir estabilidade.

O Fortaleza vê David como um jogador experiente, multicampeão e com espírito de liderança, valências que agregariam ao elenco de Juan Pablo Vojvoda para esta temporada. Além disso, o Leão entende que o atleta ainda desempenha em bom nível técnico e que com zelo quanto à parte física, evitando maiores desgastes, é possível tê-lo saudável ao longo de 2025, sem muitas lesões. O jogador paulista e seu representante tiveram várias conversas com o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, que foi o responsável por tocar a negociação. O nome de David Luiz também teve sinal verde de Juan Pablo Vojvoda, que já conta com Brítez, Cardona, Gastón Ávila, Kuscevic e Titi para o setor.

Gol no Castelão em Copa do Mundo David Luiz tem boas lembranças da Arena Castelão, palco dos jogos do Fortaleza. Na Copa do Mundo de 2014, o zagueiro anotou belo gol de falta na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, pelas quartas de final. A carreira de David Luiz Revelado pelo Vitória, o zagueiro rumou ainda jovem para a Europa, onde construiu carreira. Defendeu Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal antes de retornar ao Brasil em 2021 para vestir a camisa do Flamengo. David Luiz também teve longa trajetória na seleção brasileira e disputou a Copa das Confederações de 2023 — em que a Amarelinha foi campeã —, a Copa do Mundo de 2014 e a Copa América de 2015.