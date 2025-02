Fortaleza x Ceará: Vojvoda e Léo Condé se enfrentam pela 1ª vez em um Clássico-Rei

Vojvoda e Léo Condé já se enfrentaram uma vez, quando o atual comandante Alvinegro dirigia o Vitória / Crédito: Montagens sobre fotos de Aurélio Alves e Israel Simonton/Ceará SC

O Clássico-Rei do próximo sábado, 8, às 16h30min, na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Cearense, marca o segundo confronto entre Juan Pablo Vojvoda e Léo Condé na história, sendo o primeiro em no dérbi local. Os treinadores já haviam se enfrentado no jogo Fortaleza x Vitória, em março de 2024, pela Copa do Nordeste. Na ocasião, Condé saiu com a vitória: 1 a 0 com gol de Matheusinho, no Castelão.

Conhecido por quebrar tabus, Vojvoda precisa derrubar mais uma marca negativa no confronto de sábado. Além de ter perdido para o atual comandante alvinegro no único encontro entre eles, o treinador argentino não venceu Clássicos-Rei na temporada passada.