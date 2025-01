Fortaleza anuncia contratação do zagueiro argentino Gastón Ávila, do Ajax

Zagueiro Gastón Ávila pertence ao Ajax e vai defender o Fortaleza em 2025 / Crédito: Divulgação/AFC Ajax

Na manhã deste sábado, 18, o Fortaleza oficializou a contratação por empréstimo do zagueiro argentino Gastón Ávila, que pertence ao Ajax-HOL. O defensor de 23 anos ficará no Pici até o fim deste ano e o acordo prevê opção de compra fixada. Ávila é um jogador que está no radar do Fortaleza desde que se destacou no futebol argentino. Nos últimos anos, o Tricolor manifestava interesse em contratá-lo, mas não conseguia concretizar negócio. Desta vez, o Leão entrou em acordo com os holandeses e selou a transferência.

Gastón Ávila vai se apresentar ao clube já em solo cearense, no início da próxima semana, quando a delegação estará de volta da pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos.

Em janeiro de 2024, Gastón Ávila lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que o tirou dos gramados ao longo de todo o ano. A última vez que atuou foi em 21 de dezembro de 2023, pelo Ajax B. Pelo clube holandês, naquela mesma temporada, foram apenas oito jogos no time principal. "Um jogador que confiamos bastante, para o Fortaleza é importante trazer um jogador que esteve em um dos maiores clubes da Europa. Nós temos a certeza absoluta que estamos contando com um atleta que está motivado para vir e ajudar o Fortaleza, e também o clube ajudá-lo na sequência da sua carreira", analisou o diretor de futebol da SAF, Alex Santiago.

Além de Gastón, o Fortaleza também reforçou o sistema defensivo para esta temporada com o experiente David Luiz, que acertou contrato por dois anos. No elenco, Vojvoda já conta com Brítez, Cardona, Kuscevic, Gustavo Mancha e Titi. Zagueiro Gastón Ávila pertence ao Ajax e vai defender o Fortaleza em 2025 Crédito: Divulgação/AFC Ajax A carreira de Gastón Ávila Cria do Rosario, Gastón Ávila ganhou oportunidade no time profissional do Boca Juniors, mas foi pelo próprio Rosario Central que se destacou, em 2021: disputou 34 jogos e marcou três gols.