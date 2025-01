Fortaleza anuncia contratação de Pol Fernández, ex-Boca Juniors, até o fim de 2026

Volante defendeu o gigante argentino nos últimos três anos, inclusive como capitão, e acertou com o Tricolor do Pici por duas temporadas. Anúncio ocorreu na virada de ano

No início de 2024, Pol Fernández chegou a ser oferecido ao Fortaleza por um intermediário brasileiro, mas sem avanço nas conversas. À época, a diretoria tricolor entendia que o camisa 8 era tratado pelo Boca Juniors como inegociável — o que se comprovou, já que os argentinos não aceitam vendê-lo. O nome permaneceu no radar do departamento de futebol.

O Fortaleza aproveitou a virada de ano e, à meia-noite desta quarta-feira, 1º, anunciou a contratação do volante argentino Pol Fernández, que defendeu o Boca Juniors nas últimas três temporadas. O meio-campista de 33 anos estava em fim de contrato com o gigante argentino, despediu-se ao fim da temporada passada e assinou vínculo com o Leão até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

O Tricolor fez nova investida na janela de transferências do meio do ano, quando também teve a concorrência do São Paulo, mas o Boca descartou negociar o jogador. O Fortaleza, então, movimentou-se para fechar um pré-contrato com Pol, o que foi antecipado pelo Esportes O POVO em agosto .

"O Fortaleza hoje é um clube que tem projeto sólido e tem uma amplitude de futuro que atrai jogadores da América do Sul para virem ao Fortaleza. E assim foi com o Pol", explicou Alex Santiago, diretor de futebol da SAF do Tricolor.

"Certamente vai trazer experiência, liderança e espírito vencedor para o nosso vestiário. Esperamos que ele seja um dos grandes atletas e líderes nos próximos anos no Fortaleza. Estamos muito felizes em fechar com ele, isso mostra o que estamos buscando no mercado, que é qualidade, jogadores vencedores e que têm a ambição de grandes conquistas", destacou Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão, ao site oficial do clube.

Pol Fernández e Raphael Veiga disputam lance no jogo Boca Juniors x Palmeiras, em La Bombonera, pela Copa Libertadores 2023 Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

No último dia 8 de dezembro, após a vitória por 3 a 0 sobre o Internacional, pela última rodada do Brasileirão, o técnico Vojvoda confirmou que o volante seria reforço do Leão a partir de 2025. Uma semana depois, Pol usou as redes sociais para se despedir do Boca Juniors. A diretoria, por sua vez, adotava cautela, já que o jogador ainda tinha contrato com o clube argentino.

Pol Fernández é a terceira contratação anunciada pelo Fortaleza para 2025. Antes, a equipe do Pici já havia confirmado as chegadas do goleiro Brenno, ex-Grêmio, e do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que estava no Fluminense.