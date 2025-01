Fortaleza anuncia contratação do atacante Dylan Borrero, ex-Atlético-MG

Dylan Borrero jogou 3 temporadas no Atlético-MG / Crédito: Bruno Cantini / Atlético-MG

O jovem atacante colombiano Dylan Borrero, de 22 anos, é jogador do Fortaleza. O Tricolor do Pici anunciou oficialmente a contratação do jogador ex-Atlético-MG na noite desta quarta-feira, 1º. Ele chega com contrato até 2028, com possibilidade de extensão do vínculo por mais um ano. Formado no Santa Fe, da Colômbia, Dylan chegou ao Atlético-MG em 2020. As principais chances vieram no ano seguinte, quando fez 26 partidas e marcou dois gols. Em 2022, transferiu-se para o New England Revolution, equipe da Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol dos Estados Unidos. Acumula ainda passagens pelas categorias de base da seleção da Côlombia.

O atacante chega sem custos ao Fortaleza, após o término do contrato com a equipe norte-americana. "Entendemos sua chegada como uma grande oportunidade de mercado. Quando estava no Atlético Mineiro, a gente tentou trazer, mas na época ele foi vendido por quase 4 milhões de euros. Agora, tinha outras propostas de clubes da Colômbia e do Brasil", destaca Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em texto publicado no site oficial do clube.

Segundo Paz, o jogador conversou com o técnico do Tricolor, Juan Pablo Vojvoda, que aprovou o nome. O atleta teria ainda expressado o desejo de recuperar a carreira no Brasil. Entre os motivos da contratação, o clube cita ainda a estatura (1,80m) e a versatilidade em campo, com capacidade para jogar no ataque, aberto pelas pontas, ou centralizado como segundo volante. "É um jogador que está com fome, que quer jogar o Mundial, quer voltar para a sua seleção principal, a Colômbia", exaltou o diretor de futebol da SAF do Fortaleza, Alex Santiago. O Tricolor do Pici fica com 70% dos direitos econômicos do atleta.