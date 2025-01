Fortaleza aplica maior goleada da Era Vojvoda em vitória sobre o Cariri

Tricolor bate Cariri por 7 a 0, pelo Estadual, e conquista triunfo mais elástico sob comando do treinador argentino, que está no Pici desde maio de 2021

A goleada por 7 a 0 sobre o Cariri, na última segunda-feira, 27, no PV, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Cearense, foi a vitória com placar mais elástico do Fortaleza sob o comando de Juan Pablo Vojvoda.

Desde a chegada do treinador argentino, em maio de 2021, o Tricolor já tinha atropelado outros rivais, entre Estadual, Copa do Brasil, Sul-Americana e até Brasileirão, mas não com tamanha diferença de gols.