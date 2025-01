Gastón Àvila chega a Fortaleza nesta madrugada e se apresenta na sede do clube

Zagueiro Gastón Ávila vai defender o Fortaleza na temporada 2025 / Crédito: Divulgação/AFC Ajax

Reforço do Fortaleza para 2025, o zagueiro Gastón Àvila desembarcou na capital do Ceará na madrugada desta terça-feira, 28, e se apresentará na sede do Tricolor ainda na tarde de hoje. A informação é de Miguel Brilhante, repórter setorista da Rádio O POVO CBN. Após ter deixado a Holanda na última semana, o defensor retornou à Argentina antes de rumar ao Brasil para o início da temporada. Nos últimos dias, o jogador esteve em São Paulo, onde recebeu o visto de trabalho.

No voo de embarque para a capital cearense, o zagueiro, já anunciado pelo Fortaleza, fez uma escala no Rio de Janeiro.