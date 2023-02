Fortaleza goleia Atlético-CE e garante vaga na semifinal do Campeonato Cearense

Com brilho de Thiago Galhardo e Tomás Pochettino, o Leão do Pici goleou a Águia por 6 a 1 no Estádio Presidente Vargas, na noite desta quarta-feira, 01

O Fortaleza está matematicamente garantido nas semifinais do Campeonato Cearense. A confirmação da vaga ocorreu na noite desta quarta-feira, 1º de fevereiro, quando a equipe de Juan Pablo Vojvoda goleou o Atlético-CE por 6 a 1, pela quarta rodada da primeira fase da competição. O palco do confronto foi o Estádio Presidente Vargas.

Com a goleada sobre a Águia da Precabura, o escrete vermelho-azul-e-branco foi aos 12 pontos e confirmou, de forma antecipada, a liderança do grupo B. Portanto, o Tricolor não precisará disputar a fase quartas de final do estadual.

O jogo

A dupla que garantiu a vitória do Fortaleza nos acréscimos sobre o Barbalha no último domingo, 29, voltou a brilhar diante do Atlético-CE. Thiago Galhardo e Tomás Pochettino participaram, de forma direta, dos dois primeiros gols do Tricolor nesta quarta-feira, 1º.

Aos nove minutos, Pochettino achou Galhardo dentro da área, que finalizou na saída do goleiro Frank. Onze minutos depois, o meia argentino cruzou na cabeça do atacante, que finalizou para estufar as redes do Atlético-CE e marcar o segundo do Fortaleza no jogo.

O Fortaleza não demorou muito tempo para marcar o terceiro gol. Cinco minutos depois, aos 25, o volante Hércules infiltrou na área, recebeu ótimo passe de Caio Alexandre e chutou com tranquilidade no canto de Frank.

O quarto gol do Leão saiu ainda na primeira etapa e mais uma vez com um volante. Caio Alexandre aproveitou o corte mal feito da defesa adversária para finalizar de primeira de dentro da área e acertar a lateral da meta adversária.

Na segunda etapa, o Atlético-CE conseguiu diminuir a diferença no marcador e esboçar uma reação. Por volta dos 25 minutos, o atacante Davi Torres recebeu a bola dentro da área e finalizou de perna esquerda no canto do goleiro Fernando Miguel.

Entretanto, o Leão do Pici logo tratou de frear os ânimos do time visitante. Dois minutos depois do tento da Águia, Romero marcou o quinto. O camisa 18 aproveitou a sobra da bola dentro da grande área para finalizar com o gol aberto.

Antes de acabar o jogo, o Fortaleza ainda teve tempo de marcar mais um gol. O meia Lucas Crispim, que entrou na segunda etapa, balançou as redes do goleiro Frank após cobrança de falta na entrada da área.



Além dos gols marcados, o segundo tempo também ficou marcado pela estreia do atacante Juan Martín Lucero. Principal reforço do Leão para 2023, o centroavante vestiu pela primeira vez a camisa do novo clube dentro de campo. Ele atuou em toda a etapa final.

