Fortaleza exibe faixas de paz no PV após briga entre organizadas

Torcidas envolvidas em confusão no estádio Domingão, em Horizonte, estão proibidas de comparecer em jogos do Tricolor nas competições organizadas pela Federação Cearense

O Fortaleza destacou nas arquibancadas do estádio Presidente Vargas durante a goleada em 7 a 0 diante do Cariri pelo Campeonato Cearense na noite desta segunda-feira, 27, algumas faixas pedindo paz após a briga ocorrida no último sábado entre as organizadas do clube no estádio Domingão, em Horizonte.

Na ocasião, o jogo diante do Horizonte foi interrompido por um embate entre duas torcidas organizadas do clube. Após a briga, a Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) e a Jovem Garra Tricolor (JGT) foram proibidas de comparecer em jogos do Tricolor nas competições organizadas pela Federação Cearense de Futebol (FCF), seja como mandante ou visitante. A decisão foi divulgada pelo do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDF-CE), protocolada pelo presidente Luciano Bezerra Furtado.