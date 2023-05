Fortaleza goleia Mérida, mantém 100% e segue isolado na liderança da Sul-Americana

Avassalador, o Tricolor do Pici não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma goleada por 6 a 1, resultado que ampliou a vantagem na liderança para cinco pontos em relação ao San Lorenzo

O Fortaleza segue impecável na Copa Sul-Americana. Diante de mais de 28 mil torcedores na Arena Castelão, o Leão não tomou conhecimento do Estudiantes de Mérida, da Venezuela, e venceu o confronto por 6 a 1, mantendo assim o 100% de aproveitamento no torneio continental, com três triunfos em três jogos. O resultado garantiu, também, a liderança isolada do Grupo H, agora com cinco pontos de diferença para o San Lorenzo, segundo colocado.

Com este cenário, a situação do Tricolor do Pici na Sula passa a ser confortável para os três duelos restantes da fase de grupos. O certame, entretanto, terá uma pausa de 20 dias antes do início do returno, período pelo qual o escrete vermelho-azul-e-branco terá uma maratona de jogos: quatro duelos válidos pela Série A do Brasileirão e o primeiro encontro com o Palmeiras, pelas oitavas da Copa do Brasil.

O jogo

Sem exitar, o Fortaleza iniciou a partida sufocando o Estudiantes de Mérida. Com bastante velocidade nas articulações, o Tricolor empurrou os visitantes para o campo de defesa e tomou conta da intermediária venezuelana. A fragilidade do Rojiblanco na organização das linhas de marcação tornou-se um trunfo muito bem explorado pelo Leão, que por diversas vezes abusou de triangulações e jogadas em profundidade para infiltrar na área.

Em meio a pressão e intensidade imposta pelo Fortaleza, um lance polêmico aconteceu. Aos 18 minutos, Thiago Galhardo tentou um passe em profundidade dentro da área, mas a bola tocou o braço do jogador venezuelano e seu percurso foi interrompido. O juiz, que não marcou nada, foi chamado pelo VAR para revisar o lance, porém manteve a decisão de campo após cerca de três minutos olhando a imagem.

Após a autorização para o reinício do confronto, um novo toque de mão do Rojiblanco dentro da área, logo na jogada seguinte, fez com que o VAR novamente chamasse o árbitro para revisão. Desta vez, o juiz entendeu como infração e assinalou a penalidade. Pikachu, na cobrança, bateu com convicção, deslocou o goleiro e abriu o placar para o Tricolor.

Com a vantagem no placar, o Fortaleza diminuiu o ritmo e passou a cadenciar o jogo, postura que não afetou o amplo domínio da equipe cearense sobre o Estudiantes de Mérida. Neste recorte do duelo, inclusive, Zé Welison, servido com uma ótima assistência de Guilherme aos 42 minutos, invadiu a área e em bonita jogada individual estufou as redes.

Com 2 a 0 antes do fim do primeiro tempo, o cenário ficou ainda mais confortável para o Tricolor, mas uma jogada despretensiosa acabou mudando esse contexto e ligou o alerta. Já no último lance, o Estudiantes de Mérida, em jogada pela linha de fundo, cruzou rasteiro para o meio da área, a bola bateu em um atleta venezuelano e sobrou para Medrano, livre na pequena área, que não desperdiçou e diminuiu o prejuízo.

Sem a mesma atenção do início do jogo, o Fortaleza voltou desorganizado para o segundo tempo e levou um baita susto. O Estudiantes, ciente do melhor momento no duelo, aproveitou para se lançar ao ataque e, com oito minutos no ponteiro, empatou o placar. A tensão só amenizou quando o VAR indicou impedimento e anulou o tento.

Apesar do “choque”, o Fortaleza já não apresentou a mesma tranquilidade e domínio que impôs durante toda a etapa inicial. A equipe tricolor até tinha espaço para articular jogadas ofensivas, mas os excessos de erros nas conclusões prejudicaram o desfecho de muitos dos lances construídos.

Quando o momento não era dos melhores, um novo pênalti surgiu como oportunidade para trazer a tranquilidade de volta para o lado tricolor. Aos 25 minutos, Calebe foi derrubado dentro da área e o juiz marcou de imediato a penalidade. Na marca da cal, Thiago Galhardo assumiu a responsabilidade e não desperdiçou: 13º gol do atacante e artilharia do clube na temporada.

Empolgado com o tento, o Fortaleza, já mais confiante, voltou a ter postura incisiva. Sem permitir que o time venezuelano assimilasse o gol, o Tricolor tratou de transformar a vitória em goleada. Aos 30 minutos, em uma bonita troca de passes na intermediária, Calebe aproveitou a desatenção dos zagueiros rojiblancos e fez o quarto do Leão na partida.



Com apetite para mais, sobretudo pela renovação física proporcionada pelas substituições de Vojvoda, o Fortaleza seguiu pressionando os venezuelanos. Aos 40 minutos, Moisés, que recentemente teve contrato renovado, guardou o dele, enquanto Silvio Romero, já nos acréscimos, deu números finais para a merecida goleada por 6 a 1.

Implacável, o Tricolor vive uma situação muito confortável na Sul-Americana e é o time a ser batido no Grupo H. Isolado na liderança, o time aspira confiança e tem a classificação muito bem encaminhada, tendo em vista que enfrentará o San Lorenzo dentro de casa, adversário mais complicado da chave.