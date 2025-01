Moisés tem noite inspirada, faz golaço e é protagonista em goleada do Fortaleza

Em noite inspirada, o atacante Moisés foi um dos grandes protagonistas da goleada por 7 a 0 aplicada pelo Fortaleza no Cariri, no Estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense. Na partida, o camisa 21 foi autor de um lindo gol, que abriu o placar a favor do Leão do Pici, e também deu uma assistência.

Intenso, o atacante comandou o ataque tricolor e teve enorme impacto, sobretudo no primeiro tempo. Com 12 minutos de jogo, Moisés fez uma “pintura” de gol: da intermediária, saiu driblando meio time do Cariri e, com categoria, finalizou para os fundos das redes na saída do goleiro Jackson.