Leão do Pici superou o Massa Bruta com facilidade na noite desta quarta-feira, 9, na Arena Castelão, pelo Brasileirão. Placar do jogo foi de 6 a 0

O Fortaleza não tomou conhecimento do RB Bragantino e aplicou a maior goleada da atual edição da Série A. Na noite desta quarta-feira, 9, o Leão venceu a equipe paulista por 6 a 0, com gols de Zé Welison, Hércules, Pedro Rocha, Silvio Romero (2x) e Thiago Galhardo, e manteve vivo o sonho de disputar a pré-Libertadores em 2023. O duelo, que foi disputado na Arena Castelão, foi válido pela 37ª rodada da Série A do Brasileirão.

Com o resultado, o Tricolor do Pici chegará a última rodada do Campeonato Brasileiro com chances de terminar no G-8 do Campeonato Brasileiro, e, por consequência, disputar a pré-Libertadores. A vitória fez o Fortaleza ir aos 52 pontos, ocupando momentaneamente a oitava colocação.

O jogo

O Fortaleza aproveitou o clima da Arena Castelão, que estava com um ótimo público, para impor o próprio ritmo e dominar por completo o RB Bragantino durante a primeira etapa. Logo aos 14 minutos, o Leão teve a chance de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas Silvio Romero bateu no centro do gol e o arqueiro Cleiton defendeu com o pé.

Porém, 11 minutos depois, o time cearense conseguiu chegar ao primeiro gol com o volante Zé Welison. O atleta chutou de fora da área, a bola desviou em Léo Realpe e matou o goleiro Cleiton, que já havia caído para outro lado.

O tento abriu a porteira do RB Bragantino, que não conseguiu parar o ímpeto dos donos da casa. Aos 36 minutos, o Fortaleza ampliou o placar. Pedro Rocha chutou cruzado e Cleiton defendeu, mas no rebote Hércules empurrou a bola para o fundo das redes.

Apenas dois minutos depois, o árbitro da partida marcou mais um pênalti para o Leão do Pici. Pedro Rocha, que sofreu a falta dentro da área, foi para a batida e não desperdiçou. O atacante chutou no lado esquerdo do gol, deslocando o arqueiro adversário.

Antes de acabar o primeiro tempo, o escrete vermelho-azul-e-branco ainda teve tempo de marcar o quarto. Pedro Rocha recebeu na entrada da área e passou para Romero finalizar com força no centro do gol. Cleiton não conseguiu impedir mais um gol do Fortaleza.

Mesmo com a larga goleada criada no primeiro tempo, o Fortaleza voltou com o mesmo apetite do intervalo. Prova disso é que logo aos 12 minutos, o Leão marcou o quinto tento no jogo, de novo com Silvio Romero, que recebeu ótimo passe de Pedro Rocha e chutou no cantinho de Cleiton.

No último minuto do jogo, Thiago Galhardo marcou o sexto gol do Leão do Pici para fechar o placar. O atacante recebeu ótimo passe de Brítez, driblou o goleiro Cleiton e chutou no cantinho.



