Fortaleza goleia Águia por 6 a 1 e encaminha classificação na Copa do Brasil

Com a vitória por 6 a 1 sobre o time paraense, o Tricolor do Pici poderá perder por até quatro gols de diferença no jogo da volta, que será realizado no Mangueirão, que mesmo assim garante classificação às oitavas de final

Mesmo com um time recheado de mudanças, o Fortaleza não encontrou dificuldades diante do Águia de Marabá e goleou o clube paraense por 6 a 1 na noite desta terça-feira, 11, na Arena Castelão, em confronto que marcou a estreia do Leão na Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor fica em situação confortável para avançar às oitavas de final, já que pode perder por até quatro gols de diferença no duelo da volta que mesmo assim garante classificação.

O Fortaleza agora volta o foco para a Série A, cuja estreia acontece diante do Internacional no sábado, 15, às 18h30min, novamente na Arena Castelão. O segundo confronto da volta contra o Águia de Marabá está marcado para o dia 26, no Mangueirão — neste meio tempo, o Tricolor fará um importante duelo contra o San Lorenzo, na Argentina, pela Sul-Americana.

Sobre o assunto Fortaleza vence concorrência do Cruzeiro e renova com Tinga por mais três anos

Fortaleza não fará reposição de diretor de Futebol após saída de Alex Santiago

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo



Apesar de diversas modificações em relação ao time que entrou em campo no último sábado para a disputa da final do Campeonato Cearense, o Fortaleza não perdeu em qualidade e dominou o jogo do início ao fim. Superior em todos aspectos, tático e técnico, a equipe comandada por Vojvoda fez uma atuação segura, construiu uma vantagem confortável e venceu o Águia de Marabá com tranquilidade.

Os primeiros minutos do primeiro tempo deram uma prévia da ampla superioridade do Fortaleza. Com bom volume de jogo, o escrete vermelho-azul-e-branco iniciou o confronto em ritmo intenso, com velocidade nas articulações e muita objetividade com a posse da bola. A postura do time cearense pareceu assustar o Águia, que sofreu bastante pela desorganização defensiva — explorada com eficiência pelo Leão.

A pressão imposta pelo Fortaleza surtiu efeito rápido. Com sete minutos no ponteiro da partida, uma ótima triangulação dentro da área entre Pikachu, Calebe e Dudu resultou no primeiro gol do lateral-direito com a camisa tricolor. Aos 18, foi a vez de Ceballos repetir a façanha do companheiro e também balançar as redes, ampliando assim o placar para 2 a 0.

Avassalador, o Fortaleza seguiu sufocando o Águia em seu campo, sobretudo pelo lado direito, onde a equipe encontrou enorme facilidade para atacar. Não fosse por várias boas defesas do goleiro Axel e alguns erros de tomadas de decisão por parte dos jogadores do Tricolor, o prejuízo para o time paraense poderia ter sido ainda mais catastrófico.

Momentos antes do juiz apitar o fim da primeira etapa, entretanto, Zé Welison achou um lançamento magistral para Yago Pikachu. O ala, livre de qualquer defensor, avançou, infiltrou na ponta da área e tocou voltando para Guilherme, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. O contexto antes do intervalo não poderia ser melhor para o Fortaleza.

O Águia, porém, não se entregou. Na volta para o segundo tempo, o Azulão, em cobrança de escanteio, conseguiu diminuir a desvantagem no placar com David Cruz, que aproveitou uma falha completa do sistema defensivo do Fortaleza para cabecear sozinho na pequena área. O tento ligou o alerta do Leão, que logo tratou de retomar o controle das ações para frear a tentativa de reação do time paraense.

Apesar do domínio, o Fortaleza passou a ter dificuldade na construção ofensiva e, para melhorar esse aspecto, Vojvoda promoveu uma mudança tripla: Thiago Galhardo, Moisés e o estreante Zanocelo entraram nos lugares de Calebe, Romarinho e Pochettino, respectivamente. As alterações trouxeram de volta o ritmo mais intenso da equipe, mas a falta de pontaria tornou-se um problema.

Foram várias as situações claras para o Fortaleza ampliar a quantidade de gols, mas novamente as ótimas defesas de Axel, aliado às finalizações erradas, dificultaram. O contexto mudou a partir dos 33 minutos, quando Thiago Galhardo resolveu chamar a responsabilidade para si. Da intermediária, o atacante dominou com estilo, se desvencilhou da marcação e chutou com categoria para marcar um golaço.



No acréscimos, um fato merecido aconteceu: Yago Pikachu, que tanto tentou ao longo do jogo, conseguiu marcar o dele na partida. Insistente, o ala teve diversas chances para balançar as redes, mas só conseguiu aos 48 minutos, quando cara a cara com Axel na grande área, finalizou na gaveta da baliza.

Deu tempo, ainda, de Thiago Galhardo marcar mais um gol, o segundo do atacante no duelo e o último do Fortaleza: goleada imponente por 6 a 1.

O justo placar coloca o Fortaleza em condição muito confortável na Copa do Brasil, podendo assim dar maior foco para os próximos desafios que estão por vir, que inclui o início da Série A e a continuidade da Copa Sul-Americana.

Fortaleza 6x1 Águia-PA



Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Dudu (Guilherme), Benevenuto, Ceballos e Sammuel; Zé Welison, Pochettino (Zanocelo) e Calebe (Thiago Galhardo); Pikachu, Romarinho (Moisés) e Romero (Lucero). Téc: Vojvoda



Águia de Marabá

4-4-2: Axel; Bruno Limão, David Cruz, Betão (Rodrigo) e Evandro; Castro (Patrick Maranhão), Danilo Cerqueira (Da Silva), Balão Marabá (Douglas Lima) e Adauto (Alan Maia); Parede e Wander. Téc: Mathaus Sodré



Local: Castelão, em Fortaleza/CE

Árbitro: João Vitor Gobi/SP

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli/SP e Daniel Luis Marques/SP

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

Gols: Dudu (7’ 1t), Ceballos (22’ 1t), Guilherme (48’ 1t), David Cruz (2’ 2t), Thiago Galhardo 2x (33’ 2t e 52' 2t), Pikachu (48' 2t)

Público: 15.865

Renda: R$ 95.224,00



Tags