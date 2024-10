Hércules relembra grave lesão e explica papel de "volante-artilheiro" no Fortaleza

Hércules comemora gol no jogo Fortaleza x Cuiabá, no Castelão, pela Série A 2024 Crédito: Fábio Lima

Entre julho de 2023 e março de 2024, o jovem Hércules viveu momento delicado na carreira profissional, após o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Depois de quase nove meses longe dos gramados, o volante voltou à ação, recuperou espaço no Fortaleza e manteve o papel de volante-artilheiro, com bom número de participações diretas em gol. O camisa 35 sofreu a grave lesão no dia 9 de julho do ano passado, na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no Castelão, pelo Brasileirão. O meio-campista de 23 anos passou por cirurgia em agosto e iniciou o processo de recuperação. O retorno aos campos foi no dia 27 de março, na derrota por 3 a 2 diante do Maranhão, pela Copa do Nordeste. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "É um momento muito delicado pra qualquer atleta ficar tanto tempo fora. Você chega a pensar se, quando voltar, vai conseguir atuar da mesma maneira. Mas, graças a Deus e ao clube, ocorreu tudo certo, meu tempo de recuperação foi muito bem aproveitado e desde que voltei sempre me senti 100%", explicou o piauiense em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO.