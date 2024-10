Fortaleza vê Botafogo se distanciar e fecha rodada a 5 pontos da liderança do Brasileirão

Finalizada na noite deste sábado, 5, a 29ª rodada da Série A do Brasileirão terminou com um saldo negativo para o Fortaleza. Após a derrota por 3 a 1 para o Grêmio e a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Athetico-PR, o Leão do Pici se encontra em um cenário delicado na briga pelo título do campeonato. O time de Vojvoda permanece na terceira colocação da tabela de classificação, mas, a nove rodadas do término do torneio, vê a distância para o time carioca saltar de dois para cinco pontos.

Nesta rodada, os três times que protagonizam a disputa pelo título jogaram fora de casa. O Tricolor, entretanto, foi o único que voltou pra casa com um resultado negativo, tendo sido derrotado em Porto Alegre (RS). A vitória na Ligga Arena, em Curitiba (PR), fez o Botafogo se isolar na liderança com 60 pontos somados. O Palmeiras, por sua vez, terminou em um empate sem gols contra o RB Bragantino no Nabizão, permanecendo na segunda posição, com três pontos a menos que o Alvinegro.

O revés na Arena do Grêmio levou o Fortaleza a uma sequência de quatro jogos sem vencer fora de casa, reforçando o relativo baixo desempenho do time como visitante. Em 14 jogos atuando fora no Brasileirão, o Leão tem o saldo de quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas, contabilizando apenas 38,1% de aproveitamento. Número bem abaixo do esperado para um postulante a campeão.