Fortaleza: Hércules revela sonho de jogar no exterior, mas reitera foco na reta final da Série A

Volante tricolor despertou interesse do Austin FC, dos Estados Unidos, em setembro, conforme apurou o Esportes O POVO. Contrato com o Leão é válido até o final de 2026

Um dos pilares do meio-campo do Fortaleza, o volante Hércules é alvo constante de procuras de clubes do exterior. Em setembro, por exemplo, o Austin FC, dos Estados Unidos, iniciou conversas com o Leão do Pici para contar com o jovem em 2025. A informação foi dada em primeira mão pelo Esportes O POVO.

Ciente dos movimentos recentes, o camisa 35 do Tricolor do Pici revelou que tem o sonho de atuar fora do futebol brasileiro, mas ressaltou que segue focado no trabalho a ser realizado no clube cearense até o fim desta temporada.

"Todo jogador tem o sonho de poder jogar fora do Brasil em algum momento. Mas nós estamos tão focados em terminar o campeonato da melhor maneira possível que não tem como pensar em outra coisa no momento. Então todo esse assunto de interesses e propostas eu deixo com meu empresário. No momento estou com a cabeça 100% aqui no Fortaleza", comentou.