Hércules se diz grato a Vojvoda e enaltece trabalho do treinador no Fortaleza: "É uma aula"

O volante Hércules enalteceu o técnico Juan Pablo Vojvoda ao comentar sobre a capacidade do treinador de observar as características dos atletas do Fortaleza e desenvolvê-los a partir disso. Para o meio-campista, de 23 anos, estar no dia a dia com o argentino é motivo de aprendizado e gratidão.

Com Vojvoda, o camisa 35 alcançou o profissional no Fortaleza. No clube, atuou em 141 partidas, destacando-se pela capacidade física e técnica. Ofensivamente, Hércules tem aparecido como elemento-surpresa na área, concluindo as jogadas em gols.

“Sempre gostei de pisar um pouco mais dentro da área, é uma característica minha. E o professor Vojvoda ele tem essa percepção de notar as qualidades dos nossos jogadores e sempre incentivar. Claro, para um volante como eu, um desarme ou uma roubada de bola é quase como um gol, mas o sentimento de poder marcar, principalmente diante da nossa torcida, é muito bom e espero poder continuar marcando gols e ajudando a minha equipe”, iniciou o volante.