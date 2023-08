Caso Lucero: Fortaleza aguarda resposta ao pedido de efeito suspensivo até sexta

Atacante argentino segue rotina de treinos enquanto aguarda parecer da Corte Arbitral do Esporte. Em caso de resposta positiva, Tricolor já contaria com o camisa 9 diante do Inter, no sábado, 19

Dois dias depois, tanto Fortaleza quanto Lucero — as duas partes contam com advogados contratados para o caso — já tinham entrado com recurso e pedido de efeito suspensivo na CAS. Este último serviria para que o atacante seja liberado para jogar e o Leão possa voltar a contratar até que haja nova decisão em instância superior.

No último dia 8, a entidade máxima do futebol notificou o argentino e o clube das punições em razão do imbróglio contratual com o Colo-Colo, do Chile: o camisa 9 levou gancho de quatro meses sem disputar partidas oficiais, enquanto o Tricolor sofreu um transfer ban — ou seja, está impedido de registrar novos jogadores — nas duas próximas janelas de transferências.

O atacante foi cortado do jogo contra o Libertad-PAR, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no vestiário do Castelão e também desfalcou a equipe na goleada por 4 a 0 sobre o Santos, no domingo passado, 13. El Gato recebeu apoio dos companheiros e segue a programação de atividades com o restante do elenco normalmente.

O Esportes O POVO soube que as partes tratam com otimismo o deferimento do efeito suspensivo até sexta, data apontada com prazo máximo para uma resposta da CAS. Por sinal, será a véspera do embate do Fortaleza contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 20ª rodada da Série A. Lucero, então, já poderia integrar a delegação na viagem para Porto Alegre, a depender da situação.

Caso Lucero: o imbróglio na Fifa

A Câmara de Resolução de Disputas da Fifa considerou que o Fortaleza induziu o camisa 9 a quebrar o contrato com o Colo-Colo e que o clube cearense não apresentou evidências para provar o contrário. Já o jogador teria rescindido o vínculo sem um motivo de justa causa.

Três juristas foram responsáveis pelo caso por parte da entidade máxima do futebol: a brasileira Lívia Silva Kägi, vice-presidente da Câmara, a argentina Stella Maris Juncos e o costa-riquenho Jorge Gutiérrez.