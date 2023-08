Caio Alexandre lidera fundamentos e se consolida como pilar do Fortaleza na Série A

Neste recorte de tempo pela elite nacional, Caio Alexandre tornou-se, entre os atletas do Fortaleza , o primeiro em bolas recuperadas (175), em desarmes (82), em ações com bola (1.999), em passes decisivos (31) — quando resulta em finalização —, em passes certos (1.423) e em bolas longas certas (92). Além disso, o volante também é o segundo em duelos ganhos (134) e o terceiro em grandes chances criadas (5) e faltas sofridas (31).

Peça fundamental no Fortaleza desde a última temporada, quando foi contratado na janela de julho, Caio Alexandre acumula números de destaque na Série A . Considerando os jogos no Brasileirão desde sua estreia até o momento atual, o volante lidera seis fundamentos entre todos os outros jogadores do elenco que são remanescentes de 2022 e os que chegaram neste ano, segundo dados do Sofascore.

Os números são expressivos, sobretudo pela quantidade de jogos do volante no certame: 12 em 2022 e 18 na atual temporada, totalizando 30 partidas pelo Brasileirão. A estreia de Caio Alexandre aconteceu no dia 10 de agosto do último ano, contra o Fluminense. Após a partida contra o clube carioca, o jogador assumiu a titularidade absoluta da equipe de Vojvoda nos duelos seguintes da Série A.

Em 2023, Caio Alexandre continuou sendo pilar do meio-campo do Leão. Com exceção do duelo contra o Palmeiras, na 16ª rodada do Brasileirão, o volante esteve relacionado em todos os outros jogos do Fortaleza na temporada. Na Série A deste ano, o atleta foi utilizado em 18 jogos.

Caio Alexandre entre todos atletas do Fortaleza na Série A desde a sua estreia:

1º em bolas recuperadas (175)



1º em desarmes (82)



1º em ações com bola (1.999)



1º em passes decisivos (31)



1º em passes certos (1.423)



1º em bolas longas certas (92)



2º em duelos ganhos (134)



3º em grandes chances criadas (5)



3º em faltas sofridas (31)

Fonte: Sofascore