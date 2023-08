Fortaleza inicia preparação para jogo diante do Internacional; veja desfalques

Tricolor do Pici terá dois desfalques e possui uma dúvida para o embate, que ocorre no próximo sábado, às 16 horas, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão

O Fortaleza inicia nesta terça-feira, 15, a preparação para o próximo jogo. O Leão do Pici enfrenta o Internacional pela 20ª rodada da Série A. Inicialmente a partida ocorreria na segunda-feira, 21, mas a CBF alterou a data do jogo para o próximo sábado, 19, às 16 horas. O embate irá ocorrer no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul.

Para a partida, o Tricolor tem dois desfalques além dos jogadores que estão no departamento médico. Pendurado, o zagueiro Titi tomou um cartão amarelo na goleada diante do Santos e está suspenso assim como Lucero, que segue em punição pela Fifa. Tanto jogador quanto clube já entraram com um recurso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Leão também possui uma dúvida para o jogo. No empate contra o Libertad, o meia-atacante Cabele sofreu um estiramento ligamentar no joelho direito. Em recuperação, o atleta, que ficou de fora do jogo contra o Peixe, pode ser baixa diante do Colorado.