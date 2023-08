Caso Lucero: Fortaleza e atacante entram com recurso após punições da Fifa

Atacante Lucero no jogo Botafogo x Fortaleza, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Felipe Cruz/Fortaleza EC

Na ação, o Cacique inicialmente pedia 2,1 milhões de dólares (R$ 9,8 milhões na cotação atual), que deveriam ser pagos por Fortaleza e Lucero, juntos. No entanto, a Câmara da Fifa entendeu que nem os brasileiros nem o atacante deveriam desembolsar cifras aos chilenos. Mas este pode ser o caminho para o entendimento. Um montante próximo a 600 mil dólares (em torno de R$ 2,9 milhões) é bem visto pelo Colo-Colo, e o Leão avalia abrir conversas nestes termos. Mas a equipe do Pici não vê necessidade de pressa nesta hipótese. O transfer ban não tem impacto imediato e em caso de deferimento do efeito suspensivo, a situação de Lucero também não geraria consequência imediata. Além disso, acredita que pode ter sucesso no recurso ao CAS. Por outro lado, o acordo com o antigo clube do camisa 9 encerraria de vez um imbróglio que pode se arrastar nos tribunais.