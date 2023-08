Caso Lucero: Fortaleza vai recorrer, mas cogita acordo com Colo-Colo por fim de punição

Tricolor confia em efeito suspensivo para contar com atacante diante do Santos, vai apelar à Corte Arbitral do Esporte e considera abrir conversa com chilenos por valores em torno de R$ 2,9 milhões

A decisão da Câmara de Resolução de Disputas da Fifa agitou os bastidores do Pici na manhã da última terça-feira, 8, horas antes da inédita classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O transfer ban aplicado por duas janelas de transferências e a suspensão de Lucero por quatro meses levaram o Fortaleza a se movimentar no âmbito jurídico e até a possibilidade de um acordo com o Colo-Colo-CHI é cogitada, apurou o Esportes O POVO.

A surpresa citada pelo Tricolor em comunicado oficial de fato ocorreu. Desde o início do imbróglio, o clube já havia contratado um advogado para cuidar do caso e, ao receber a decisão, preparou uma reação imediata, sobretudo em relação à situação do camisa 9.

O Leão do Pici entrou com um pedido de efeito suspensivo para que o atacante argentino possa atuar até que haja julgamento do recurso e até tinha esperanças em contar com Lucero diante do Libertad-PAR, mas o fuso horário dificultou a missão: quando a delegação chegou ao Castelão, ainda com Lucero entre os relacionados, já eram mais de 22 horas na Suíça (são cinco horas à frente em relação a Brasília).

O clube crê que terá resposta positiva do efeito suspensivo ainda nesta semana e que poderá contar com o centroavante diante do Santos, no próximo domingo, 13, às 18h30min, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.