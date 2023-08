Fortaleza deve ter resposta ao pedido de efeito suspensivo para Lucero na próxima semana

Leão do Pici tenta derrubar suspensão de quatro meses do atacante até julgamento em instância superior. Camisa 9 pode ser baixa novamente diante do Santos, no próximo domingo, 13

Além da apelação enviada à Corte Arbitral do Esporte (CAS, em inglês), Fortaleza e Juan Martín Lucero também ingressaram com pedido de efeito suspensivo para as punições determinadas pela Fifa. O Esportes O POVO apurou que a resposta deve ser dada na próxima semana, o que faria o atacante argentino desfalcar a equipe em mais um jogo do Leão.

Na última terça-feira, 8, horas antes do confronto diante do Libertad-PAR, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Tricolor e o camisa 9 foram notificados da decisão da Câmara de Resolução de Disputas da entidade máxima do futebol na ação movida pelo Colo-Colo, do Chile: o clube do Pici está impedido de registrar novos jogadores nas duas próximas janelas de transferências, enquanto Lucero está suspenso por quatro meses.

O atacante até seguiu com a delegação para o Castelão para a partida diante do paraguaios, mas foi cortado. Com o pedido de efeito suspensivo enviado, o Fortaleza demonstra otimismo no retorno do atleta para enfrentar o Santos, no próximo domingo, 13, às 18h30min, pela 19ª rodada da Série A.

No cenário atual, porém, o departamento jurídico do Leão e o estafe do argentino — que contratou um advogado para representá-lo no caso — acreditam que a resposta virá na próxima semana. Desta fora, o atacante ficaria à disposição para encarar o Internacional no dia 21, às 20 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Além de deixar suspensa a punição a Lucero até julgamento em instância superior — a CAS, no caso —, o Tricolor também quer reverter o transfer ban até nova decisão nos tribunais.