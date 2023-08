Fortaleza é o 4° clube nordestino com mais vitórias na Série A desde 2003

Leão de Vojvoda alcançou a centésima vitória na era dos pontos corridos da Série A diante do Santos, no domingo, 13, e se aproximou do G3 dominado por Sport, Bahia e Vitória

O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda alcançou a centésima vitória na era dos pontos corridos da Série A diante do Santos, no domingo, 13, e se aproximou do G3 dominado por Sport, Bahia e Vitória, respectivamente. A equipe leonina é a quarta, entre os nordestinos, com mais vitórias na elite do Brasileirão desde 2003.

Desde a implementação dos pontos corridos, em 2003, nove times nordestinos disputaram a Série A: Sport, Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará, Náutico, Santa Cruz, CSA e América-RN. Ao todo, os clubes da região conquistaram 626 vitórias.

O Sport, com 131 triunfos, lidera a lista, seguido por Bahia, com 123, e Vitória, com 119. Caso permaneça na Série A, o Fortaleza poderá ultrapassar o Leão da Barra, enquanto o Bahia, ainda em 2023, pode desbancar o Leão da Ilha da liderança.