Fortaleza estuda investida para contratar Bruno Pacheco, do Ceará

Camisa 6 tem contrato até o final de 2023, mas não deve ficar no Vovô, que almeja R$ 3 milhões pela venda. Nome do lateral-esquerdo agrada a Vojvoda no Leão

À procura de laterais no mercado da bola, especialmente para o lado esquerdo, o Fortaleza pode encontrar uma solução no arquirrival. Bruno Pacheco, titular absoluto do Ceará nas últimas três temporadas, agrada ao clube do Pici, que já sabe as cifras de uma eventual negociação e estuda realizar a investida para contratar o camisa 6. A informação foi divulgada pelo Canal do Nicola e confirmada pelo Esportes O POVO.

Peça importante do Alvinegro entre 2020 e 2022, totalizando quase 150 jogos disputados, o lateral-esquerdo de 30 anos não vai continuar em Porangabuçu após o rebaixamento para a Série B. Além de ter mercado em equipes da elite nacional, Pacheco recebe mensalmente valores altos para a nova realidade do Vovô, entre salário e luvas — acima de R$ 200 mil.

O contrato do Ceará com o jogador tem duração até o final de 2023, mas as partes entendem que a relação deve chegar ao fim depois de três temporadas. O empresário Edson Khodor procura novo destino para o lateral. O Cruzeiro, que está de volta à Série A, manifestou interesse pela contratação, mas adota cautela e não quer desembolsar montante elevado.

O nome de Bruno Pacheco também agrada ao Tricolor. O técnico Juan Pablo Vojvoda é um dos entusiastas do desempenho do jogador pela regularidade e consistência defensiva. Na última edição do Brasileirão, de acordo com o FootStats, o camisa 6 teve o terceiro maior número de desarmes e o quarto melhor índice de interceptações do elenco do Ceará.

O Esportes O POVO apurou que o Alvinegro deseja faturar R$ 3 milhões pela venda. No Pici, a versão é de que o lateral foi oferecido e de que seria possível realizar a transação em valores mais baixos; em Porangabuçu, o discurso é de que o Leão entrou em contato para realizar consulta e tomar nota das condições de um possível negócio.

Além de envolver o maior rival, o Ceará pondera que o Fortaleza tem dinheiro em caixa para realizar investimentos na janela de transferências, tanto que ofereceu R$ 5 milhões à vista pelo meia-atacante Wellington Rato, do Atlético-GO — o jogador optou pelo São Paulo, e o Tricolor se retirou da negociação.

Natural de Araraquara, Bruno de Jesus Pacheco foi revelado pela Ferroviária e depois passou por Inter de Limeira, São Bento, Ipatinga, Guarani, Bragantino, Atlético-GO e Chapecoense até chega ao Vovô. Pelo Ceará, entrou em campo 148 vezes, deu dez assistência e marcou apenas um gol, além de ter conquistado o título da Copa do Nordeste de 2020.

Leão e Vovô buscam laterais

Tanto alvinegros quanto tricolores se movimentam no mercado da bola na busca por laterais-esquerdos para 2023. O Fortaleza viu Juninho Capixaba, titular em 2022, assinar com o RB Bragantino, enquanto o Ceará se despediu de Victor Luís e não deve manter Bruno Pacheco.

O Leão tentou contratar Felipe Jonatan, do Santos, mas o cearense está nos planos do técnico Odair Hellmann, e o Peixe só aceita liberá-lo por "proposta irrecusável", o que esfriou o interesse. O clube do Pici também mira o chileno Gabriel Suazo, de saída do Colo-Colo.

Já o Vovô negocia a aquisição de Willian Formiga junto ao Vila Nova, inclusive com a possibilidade de quitação de uma dívida dos goianos.

