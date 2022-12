Ceará faz sondagem por atacante do Cruzeiro e tem concorrência do Avaí

O Ceará consultou o Cruzeiro no mercado da bola para saber sobre a situação contratual do atacante Waguininho, de 32 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal da Rádio Itatiaia-MG e confirmada pelo Esportes O POVO.

Outro interessado no jogador é o Avaí-SC. Conforme o Esportes O POVO apurou, a equipe catarinense já estaria em conversas adiantadas tratando questões salariais. Waguininho tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2023.

O atacante se reapresentou junto ao elenco cruzeirense nesta quarta-feira, 14, para iniciar a pré-temporada, mas não deve ficar no clube. O atleta teve poucas chances na temporada 2022 e disputou apenas 20 partidas, marcando um gol e dando duas assistências.

O novo técnico do Ceará, Gustavo Morínigo, trabalhou com Waguininho no Coritiba, em 2021, quando conquistou o acesso pelo clube paranaense. Sob o comando do paraguaio, o atacante foi destaque no Coxa, disputou 48 partidas, sendo 39 como titular, e marcou 11 gols.

No Coritiba, Waguininho terminou a temporada de 2021 como vice-artilheiro, com 11 gols, atrás apenas de Léo Gamalho (23).

