Fortaleza mira contratação do lateral-esquerdo chileno Gabriel Suazo

Capitão do Colo-Colo, que enfrentou Leão na Libertadores, está em fim de contrato e vira alvo de clubes do futebol brasileiro. Jogador soma convocações para a seleção nacional

Uma das prioridades do Fortaleza no mercado da bola para 2023 é a contratação de um lateral-esquerdo titular após a saída de Juninho Capixaba, que se destacou na temporada. E a solução pode vir do exterior: o clube do Pici tem interesse no chileno Gabriel Suazo, que está de saída do Colo-Colo. A informação foi divulgada pelo AS, do Chile, e confirmada pelo Esportes O POVO.

O defensor de 25 anos foi revelado no próprio Cacique e ganhou as primeiras oportunidades no time profissional em 2016, virando peça importante a partir do ano seguinte. O desempenho rendeu convocações para a seleção nacional, tanto nas categorias de base quanto na equipe principal.

Em 2022 foram dez partidas disputas pelo Chile, sendo titular em seis oportunidades — inclusive na derrota por 4 a 0 para o Brasil, em março deste ano, pelas Eliminatórias.

O camisa 17 era o capitão do Colo-Colo na temporada mais recente, em que disputou 38 partidas, marcou três gols e deu cinco assistências. Suazo, inclusive, enfrentou o Tricolor nos dois jogos pela fase de grupos da Copa Libertadores. O rendimento agradou ao Leão, que colocou o atleta no radar.

Com apenas um clube no currículo, o lateral-esquerdo pode dar um novo passo na carreira em 2023. O contrato com o Cacique se encerra no próximo mês de dezembro, e Gabriel Suazo entrou na mira de equipes do futebol brasileiro, entre elas o Fortaleza. O estafe do camisa 17 estuda as possibilidades enquanto o jogador curte férias em Miami, nos Estados Unidos.

Suazo vê com bons olhos

O Esportes O POVO apurou que o interesse do Leão é bem avaliado pelo defensor chileno, que considera "um bom clube" e ficou satisfeito com as primeiras impressões e referências da capital cearense. A presença do técnico Juan Pablo Vojvoda, a ascensão continental do Fortaleza e as passagens de outros estrangeiros pelo Pici, além da disputa da pré-Libertadores em 2023, também são fatores considerados.

O Tricolor, por sua vez, vê como uma oportunidade de mercado adquirir um jogador jovem, que está em fim de contrato — ou seja, não precisaria desembolsar pela compra —, é acostumado a competições de alto nível e ganhou espaço na seleção do Chile, o que gera maior visibilidade e pode render retorno financeiro futuramente.

