Ceará aguarda assinatura de contrato para anunciar Willian Formiga

O Ceará está próximo de anunciar o quinto reforço visando a temporada de 2023. O Esportes O Povo apurou que falta apenas a assinatura do contrato para Willian Formiga, lateral-esquerdo, ser oficialmente atleta do Alvinegro de Porangabuçu.

Willian pertencia ao Vila Nova, de Goiás, e chega ao clube cearense em definitivo. O atleta deverá firmar vínculo com o Ceará pelas próximas duas temporadas.



O contrato do lateral-esquerdo com o time goiano iria até dezembro de 2023. Mesmo assim, o Vovô terá custo zero para firmar vínculo definitivo com Formiga. Isso porque, a transferência do jogador servirá para quitar uma dívida de aproximadamente R$ 241 mil que o Vila Nova tem com o Ceará por não ter repassado 40% da venda do zagueiro Patrick ao Famalicão, de Portugal, em 2019.

O lateral-esquerdo Willian Formiga está no Tigre desde 2020, quando saiu do Grêmio Novorizontino, de São Paulo. Ele vestiu a camisa do Vila Nova 115 vezes e marcou dois gols, além de ter distribuído três assistências. Na atual temporada, ele jogou 51 partidas e não balançou as redes.

Antes de Formiga, o Ceará oficializou cinco contratações. Os nomes anunciados foram: Tiago Pagnussat, zagueiro ex- Nagoya Grampus-JAP; Arthur Rezende (meia ex-Vila Nova); Caíque (volante ex-Ituano) e Jean Carlos (meia ex-Náutico). O atacante Vitor Gabriel, que pertence ao Flamengo e disputou a última temporada pelo Juventude está com negociações avançadas com o Vovô.

Com informações de Brenno Rebouças.

