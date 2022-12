Preferida do Atlético-GO, proposta do Fortaleza por Rato é de R$ 5 milhões à vista

Oferta do Leão agrada ao Dragão pelas condições. Meia-atacante também tem proposta do São Paulo, e partes seguem em negociação por desfecho

O Fortaleza segue na disputa no mercado da bola para contratar o meia-atacante Wellington Rato para 2023. O Esportes O POVO apurou que a proposta tricolor, que agradou ao Atlético-GO, prevê pagamento de R$ 5 milhões à vista pela aquisição do camisa 10, o que seria a segunda maior compra da história do clube. O jogador ainda não se decidiu, e as partes continuam em negociação.

Principal destaque do Dragão na última temporada, em que marcou 15 gols e deu sete assistências em 70 partidas disputadas, o carioca de 30 anos virou peça disputada no mercado em razão dos números e também do rebaixamento rubro-negro, o que aumenta a necessidade de uma venda.

Cruzeiro, Coritiba e São Paulo foram os primeiros clubes a formalizar oferta por Rato. O Leão também entrou na corrida e apresentou oferta, que deixou o Atlético-GO satisfeito pelas condições: cifras e forma de pagamento. Os R$ 5 milhões correspondem à metade do valor da multa rescisória nacional — e quase ao valor total da multa internacional —, e o recebimento à vista é considerado ideal.

Os goianos já sinalizaram de forma positiva à transação. Agora, portanto, a definição cabe a Wellington Rato. O estafe do jogador também analisa a proposta do São Paulo, o que arrasta o desfecho da situação. A intenção é selar o novo destino no início deste mês de dezembro.

O Dragão recebeu proposta do exterior, mas a negociação só seria concretizada em janeiro, o que não é visto com bons olhos, já que a intenção é fazer caixa neste final de ano. O Atlético-GO tem 80% dos direitos econômicos, enquanto o próprio camisa 10 detém os 20% restantes.

Em compasso de espera, o Leão do Pici mantém conversas com os dirigentes goianos e vê a boa relação entre os presidentes Marcelo Paz e Adson Batista como trunfo para levar a melhor sobre os concorrentes.

Além do Atlético-GO, Wellington Rato já passou por Osasco Audax-SP, Audax-RJ, RB Brasil, Caldense, Sampaio Corrêa e Joinville. Em 2020, esteve no futebol cearense e vestiu a camisa do Ferroviário. No exterior, o meia-atacante defendeu o V-Varen Nagasaki, em 2021, emprestado pelo Dragão.

Leão soma aquisições milionárias

Nos últimos anos, o Fortaleza realizou diversas compras milionárias para reforçar o elenco. As cifras oferecidas por Wellington Rato o colocariam como segunda maior aquisição da história do clube, igualado com o atacante David, contratado em 2020.

Neste ano, o Tricolor investiu R$ 6 milhões no também atacante Renato Kayzer, que teve problemas internos no Pici e acabou emprestado. Atualmente, o jogador se recupera de cirurgia.

