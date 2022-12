Ceará avança em negociação para contratar atacante Vitor Gabriel

O Ceará está próximo de acertar o primeiro reforço para o ataque visando a temporada 2023. As negociações com o atacante Vitor Gabriel, do Flamengo, avançaram, e o clube do Porangabuçu se aproxima da contratação.

O atacante de 22 anos é cria das categorias de base do Flamengo e disputou a temporada de 2022 pelo Juventude, cedido por empréstimo pela equipe rubro-negra. O jovem centroavante atuou em 35 partidas e marcou três gols pelo time jaconero, dois deles em confrontos contra o Fortaleza na Série A.

Vitor Gabriel disputou apenas sete partidas como titular no Juventude. O jogador defendeu o Papo no Brasileirão, na Copa do Brasil e no Gaúchão.

Alçado ao profissional do Flamengo em 2018, o centroavante teve poucas oportunidades de lá pra cá no time principal. Ao todo, o atleta disputou 20 partidas pelo Rubro-Negro.

O atacante também defendeu o Braga B, de Portugal, em 2020 e 2021. Na equipe portuguesa, ele marcou 11 gols em 31 jogos.

Contratações do Ceará

Até o momento, o Ceará anunciou quatro reforços: o zagueiro Tiago Pagnussat, os meias Arthur Rezende e Jean Carlos e o volante Caíque.

