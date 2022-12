Wellington Rato expõe preferência e deve ir para o São Paulo; Fortaleza sai da negociação

Atlético-GO pretendia vender meia-atacante do Leão por ter ficado satisfeito com a proposta, mas jogador tem acordo com clube do Morumbi e aguarda liberação para realizar sonho

Uma das principais novelas do futebol brasileiro na atual janela de transferências deve se encerrar em breve. Apesar de o Atlético-GO preferir a proposta do Fortaleza, o meia-atacante Wellington Rato deixou claro o desejo de vestir a camisa do São Paulo e deve fechar com o clube do Morumbi. O acordo é considerado iminente após a longa indefinição acerca do futuro do jogador.

Desde o fim da temporada 2022, há quase um mês, o camisa 10 do Dragão se tornou um dos jogadores mais disputados no mercado da bola nacional. Coritiba, Cruzeiro e um clube do exterior apresentaram ofertas, mas a disputa final ficou entre os Tricolores do Pici e do Morumbi.

O Leão propôs desembolsar R$ 5 milhões à vista para assinar contrato por três anos com Rato, que tem vínculo com os goianos até o final de 2023 — 80% dos direitos econômicos pertencem ao Rubro-Negro, e os 20% restantes são do próprio atleta. A oferta ganhou a preferência do Atlético-GO, além da boa relação entre os presidentes Marcelo Paz e Adson Batista.

O meia-atacante de 30 anos, por sua vez, não escondeu a vontade de se transferir para o São Paulo e trabalhar com Rogério Ceni e Muricy Ramalho, ídolos e multicampeões no clube. O estafe do camisa 10 chegou a um acordo com os dirigentes do clube paulista, com contrato por três anos, e aguarda a liberação do Dragão — as cifras são inferiores em relação à proposta do Fortaleza e o pagamento será parcelado.

A negociação arrastada já causa impaciência em todas as partes envolvidas, que querem uma definição para planejar os próximos passos. O Dragão reconhece que "segurou demais" as tratativas, mas não levará a melhor na queda de braço; Rato e São Paulo esperam o sinal verde para selar a transação; e o Fortaleza, em compasso de espera ao longo deste período, entende que fez a melhor proposta e que o desejo explícito de Rato é definitivo.

O Atlético-GO tem apresentação marcada para esta terça-feira, 13, para a pré-temporada de 2023, e uma das possibilidades analisadas pelo estafe de Wellington Rato é o jogador não comparecer ao CT, à espera do ok ao São Paulo. A situação pode acelerar o desfecho da negociação.

Leão sai da negociação

Na noite desta segunda-feira, 12, a diretoria do Fortaleza divulgou comunicado para informar que deixou as negociações pela aquisição de Wellington Rato.

"O Fortaleza Esporte Clube comunica a saída da negociação pelo meia-atacante Wellignton Rato, que pertence ao Atlético Clube Goianiense, o qual o Tricolor tem boa relação com o seus dirigentes.

O clube realizou uma proposta formal ao jogador que, no início, demonstrou interesse em defender o Leão do Pici. Porém, por decisão do próprio atleta, decidiu seguir por outro caminho no qual o Fortaleza entende e respeita.

Assim, ressalta que o Fortaleza busca jogadores que querem fazer parte do projeto e a disputarem a CONMEBOL Libertadores na temporada de 2023. Diante disso, o clube também não dá continuidade a negociação com aval da Comissão Técnica e do Departamento de Futebol.

Diante da boa relação com o Atlético-GO, o Leão do Pici exalta o trabalho correto, prestativo e profissional que o time goianiense teve nas reuniões de negociação. Desta forma, o Fortaleza Esporte Clube deseja sucesso ao Wellington Rato nos seus próximos desafios."

Destaque do Dragão em 2022

Principal nome do Dragão na última temporada, em que marcou 15 gols e deu sete assistências em 70 partidas disputadas, o camisa 10 virou peça disputada no mercado em razão dos números e também do rebaixamento rubro-negro, o que aumenta a necessidade de uma venda.

"Ter o reconhecimento desses clubes grandes do futebol brasileiro é um privilégio para mim, saber que eu pude fazer o meu melhor esse ano, me empenhar ao máximo e com essas possibilidades chegando eu me sinto honrado. Espero em breve estar acertando alguma coisa oficialmente para aí sim estar realizando mais um sonho na minha carreira", disse o jogador em entrevista ao Canal do Nicola, na última segunda-feira, 5.

Além do Atlético-GO, Wellington Rato já passou por Osasco Audax-SP, Audax-RJ, RB Brasil, Caldense, Sampaio Corrêa e Joinville. Em 2020, esteve no futebol cearense e vestiu a camisa do Ferroviário. No exterior, o meia-atacante defendeu o V-Varen Nagasaki, em 2021, emprestado pelo Dragão.

Atualizada às 19h06min

