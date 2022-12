Bragantino anunciou a contratação de Juninho Capixaba, ex-Fortaleza

O Bragantino anunciou o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que encerrou o vínculo com o Fortaleza no início deste ano. O contrato do atleta com o Massa Bruta será até o fim de 2026, como informado pelo clube nas redes sociais.

Em nota, o Fortaleza agradeceu Juninho Capixaba pelo desempenho nesta temporada. O jogador realizou 59 partidas com o manto tricolor e realizou nove assistências, sendo o líder da equipe nesse quesito, e anotou três gols.

Capixaba também foi o líder de desarmes do Tricolor na Série A, com 57, e o jogador com maior número de interceptações no campeonato, com 29.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CAPIXABA É DO BRAGA!



Juninho Capixaba é mais um reforço do Red Bull Bragantino para 2023. O lateral-esquerdo assinou com o Massa Bruta até dezembro de 2026.



Seja bem-vindo a Bragança Paulista! #CapixabaÉdoBraga #BemVindoCapixaba#RedBullBragantino pic.twitter.com/I6k4pYY8ZT — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 8, 2022

Tags