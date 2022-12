Comissão de Morínigo chega a Porangabuçu para planejar trabalhos no Ceará

O paraguaio Diosnel Burgos, que é auxiliar técnico, e o argentino Martín Paolorosso, que é preparador físico, desembarcaram e foram conhecer as instalações do clube

A nova comissão técnica do Ceará já está toda em Fortaleza. O técnico Gustavo Morínigo retornou do Paraguai na terça-feira, 13, o auxiliar e preparador físico dele chegaram nesta quarta, 14. A pré-temporada do Vovô está marcada para iniciar na sexta-feira, 16.

O paraguaio Diosnel Burgos, que é auxiliar técnico, e o argentino Martín Paolorosso, que é preparador físico, desembarcaram e foram conhecer as instalações do clube, em Porangabuçu. Os dois seguiram no clube à tarde e planejaram os trabalhos, que estão prestes a começar.

Sobre o assunto Pleno do STJD aumenta pena do Ceará para oito jogos sem torcida no estádio

"Vamos voltar para a Série A", diz Caíque Gonçalves, reforço do Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os preparadores de goleiros serão os que já trabalham no clube, Everaldo Santana e Handerson Souza. Os primeiros dias de trabalho serão para exames médicos e físicos dos atletas.

O departamento de futebol ainda estrutura o elenco para a temporada 2023. A ideia é trabalhar com 26 jogadores contratados — alguns inclusive remanescentes — e o restante com atletas da base.

+Ceará faz sondagem por atacante do Cruzeiro e tem concorrência do Avaí