Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Thiago Minhoca avalia reformulação do ataque do Ceará na temporada

Thiago Minhoca avalia reformulação do ataque do Ceará na temporada

Na janela de meio de ano, o clube trouxe Rodriguinho, Paulo Baya, Vina e Lucca para contribuir com os homens de frente
Autor Esportes O POVO
Autor
Esportes O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará fez uma reformulação em seu ataque. Na janela de meio de ano, o clube trouxe Rodriguinho, Paulo Baya, Vina e Lucca para contribuir com os homens de frente, substituindo Bruno Tubarão, Alejandro Martinez, Rômulo e Lelê no banco de reservas

Thiago Minhoca, comentarista do programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, avalia como positiva a vinda doa reforços. Segundo ele, o fôlego que o Ceará ganha no segundo tempo com jogadores de melhor qualidade técnica será crucial para a sequência da temporada.

Leia mais

 
 
 
BR
Pular navegação
 
 
 
 
Criar
 
9+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thiago Minhoca avalia reformulação do ataque do Ceará na temporada

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar