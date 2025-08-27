Thiago Minhoca avalia reformulação do ataque do Ceará na temporada

Thiago Minhoca avalia reformulação do ataque do Ceará na temporadaNa janela de meio de ano, o clube trouxe Rodriguinho, Paulo Baya, Vina e Lucca para contribuir com os homens de frente
O Ceará fez uma reformulação em seu ataque. Na janela de meio de ano, o clube trouxe Rodriguinho, Paulo Baya, Vina e Lucca para contribuir com os homens de frente, substituindo Bruno Tubarão, Alejandro Martinez, Rômulo e Lelê no banco de reservas
Thiago Minhoca, comentarista do programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, avalia como positiva a vinda doa reforços. Segundo ele, o fôlego que o Ceará ganha no segundo tempo com jogadores de melhor qualidade técnica será crucial para a sequência da temporada.