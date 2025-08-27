Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Os caras me adoram no Ceará": Sóbis relembra passagem pelo Vovô e explica saída

O ex-atacante, que participou do título da Copa do Nordeste de 2020, disse ter recebido um "chamado" do Cruzeiro na época, proposta que não conseguiu recusar
Autor Mateus Moura
Em entrevista ao podcast Denilson Show, o ex-atacante Rafael Sóbis relembrou com carinho sua passagem pelo Ceará na temporada de 2020. No programa, o ex-jogador disse ser adorado pelos torcedores do clube cearense e contou os bastidores da conversa que teve com Robinson de Castro, então presidente do Vovô, após receber um “chamado” do Cruzeiro — convite que ele não conseguiu recusar.

À época, a Raposa vivia um momento de enorme crise, disputando a Série B e correndo risco de ser rebaixada para a terceira divisão. Rafael Sóbis, por outro lado, era peça importante do elenco do Ceará na elite nacional e havia conquistado o título da Copa do Nordeste. Mesmo assim, ao receber a proposta do time mineiro — onde havia atuado entre 2016 e 2018 —, optou por deixar o Vovô.

“Os caras me adoram no Ceará. Lá é uma experiência louca. Infelizmente, peguei pandemia e não consegui viver a torcida assim. Quando ia começar, eu tive um chamado do Cruzeiro. O Felipão me ligou, o Cruzeiro naquela draga. E eu não sei explicar, bateu no meu coração. Pensei: ‘eu vou’. E aí eu falei com o presidente do Ceará: ‘presidente, não sei te explicar’. E eu estava bem. ‘Bateu aqui (apontando para o peito), é maior que eu’. Ele até se emocionou”, contou.

"Tu tocou meu coração", disse Robinson para Sóbis

Rafael Sóbis revelou que sua sinceridade comoveu o então mandatário do Vovô, que não colocou empecilhos para a saída. Houve, porém, um único pedido: que o atacante fizesse um vídeo de despedida para a torcida alvinegra. No final de 2021, Sóbis anunciou sua aposentadoria dos gramados vestindo  a camisa do Cruzeiro.

“Ele (Robinson de Castro) falou: ‘ei, macho, eu nunca escutei isso de um atleta. Tu também tocou meu coração. Vamos ver o que a gente pode fazer, acho que não vai ter problema. Eu só quero que você faça um vídeo para me ajudar com a torcida’. Aí eu fiz o vídeo. Até nisso eu fui respeitado, pela forma como vesti a camiseta”, concluiu.

