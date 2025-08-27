"Os caras me adoram no Ceará": Sóbis relembra passagem pelo Vovô e explica saída

O ex-atacante, que participou do título da Copa do Nordeste de 2020, disse ter recebido um "chamado" do Cruzeiro na época, proposta que não conseguiu recusar

À época, a Raposa vivia um momento de enorme crise, disputando a Série B e correndo risco de ser rebaixada para a terceira divisão. Rafael Sóbis, por outro lado, era peça importante do elenco do Ceará na elite nacional e havia conquistado o título da Copa do Nordeste. Mesmo assim, ao receber a proposta do time mineiro — onde havia atuado entre 2016 e 2018 —, optou por deixar o Vovô.

Em entrevista ao podcast Denilson Show, o ex-atacante Rafael Sóbis relembrou com carinho sua passagem pelo Ceará na temporada de 2020. No programa, o ex-jogador disse ser adorado pelos torcedores do clube cearense e contou os bastidores da conversa que teve com Robinson de Castro, então presidente do Vovô, após receber um “chamado” do Cruzeiro — convite que ele não conseguiu recusar.

“Os caras me adoram no Ceará. Lá é uma experiência louca. Infelizmente, peguei pandemia e não consegui viver a torcida assim. Quando ia começar, eu tive um chamado do Cruzeiro. O Felipão me ligou, o Cruzeiro naquela draga. E eu não sei explicar, bateu no meu coração. Pensei: ‘eu vou’. E aí eu falei com o presidente do Ceará: ‘presidente, não sei te explicar’. E eu estava bem. ‘Bateu aqui (apontando para o peito), é maior que eu’. Ele até se emocionou”, contou.

"Tu tocou meu coração", disse Robinson para Sóbis

Rafael Sóbis revelou que sua sinceridade comoveu o então mandatário do Vovô, que não colocou empecilhos para a saída. Houve, porém, um único pedido: que o atacante fizesse um vídeo de despedida para a torcida alvinegra. No final de 2021, Sóbis anunciou sua aposentadoria dos gramados vestindo a camisa do Cruzeiro.

“Ele (Robinson de Castro) falou: ‘ei, macho, eu nunca escutei isso de um atleta. Tu também tocou meu coração. Vamos ver o que a gente pode fazer, acho que não vai ter problema. Eu só quero que você faça um vídeo para me ajudar com a torcida’. Aí eu fiz o vídeo. Até nisso eu fui respeitado, pela forma como vesti a camiseta”, concluiu.