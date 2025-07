Ceará anuncia rescisão de contrato com atacante Alejandro Martínez

Último jogo do argentino pelo Vovô havia sido na 3ª rodada da Série A do Brasileirão

O Ceará confirmou nesta terça-feira, 29, a rescisão do contrato de empréstimo com o atacante Alejandro Martínez. O jogador argentino, que pertence ao Talleres, havia chegado ao clube em fevereiro deste ano, mas não conseguiu se firmar no elenco alvinegro e está de volta ao futebol argentino.

Com a camisa 14, Martínez disputou apenas nove partidas pelo Vovô, contribuindo com uma assistência. Sua última aparição foi ainda na 3ª rodada da Série A, na derrota para o Juventude. Desde o empate contra o Santos, na 8ª rodada, o atacante não voltou a ser relacionado por Leo Condé e já vinha ficando fora dos planos.