Ceará acerta contratação do atacante Paulo Baya, do Fluminense

Ceará acerta contratação do atacante Paulo Baya, do FluminenseJogador deverá desembarcar na Capital nesta quarta-feira, 13, para se apresentar ao clube alvinegro
O atacante Paulo Baya, do Fluminense, será o novo reforço do Ceará para o restante da temporada. O avançado de 26 anos deverá chegar à Capital nesta quarta-feira 13. A informação é do jornalista Sérgio Pontes, da Rádio O POVO CBN.
Atualmente emprestado ao Fluminense pelo Primavera-SP, Paulo Baya contabiliza dois gols e uma assistência em 17 jogos pelo Tricolor Carioca na atual temporada. O atacante, porém, se destacou pelo Goiás na Série B, quando fez a melhor temporada de sua carreira, com 19 tentos e seis assistências.
Aliás, na última rodada da Série B de 2024, Baya foi autor do gol da vitória do Goiás sobre o Novorizontino, resultado que garantiu o acesso do Alvinegro de Porangabuçu à elite nacional.
Reforços para o ataque
Baya é o terceiro reforço acertado com o Ceará na janela de transferências. O primeiro nome contratado do mercado foi Vina, ídolo do Alvinegro que retorna ao clube para sua segunda passagem. No caso do meia-atacante, ele já foi anunciado e apresentado pelo Vovô.
Apesar de não ter sido anunciado, o meia-atacante Rodriguinho, do Cruzeiro, já assinou contrato de empréstimo com o Ceará. O o jogador chega para brigar por posição nas beiradas de campo do setor ofensivo.
A diretoria alvinegra ainda mantém conversas com o atacante Lautaro Díaz, do Cruzeiro.