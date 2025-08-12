Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará acerta contratação do atacante Paulo Baya, do Fluminense

Ceará acerta contratação do atacante Paulo Baya, do Fluminense

Jogador deverá desembarcar na Capital nesta quarta-feira, 13, para se apresentar ao clube alvinegro
Autor Lara Santos
Autor
Lara Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O atacante Paulo Baya, do Fluminense, será o novo reforço do Ceará para o restante da temporada. O avançado de 26 anos deverá chegar à Capital nesta quarta-feira 13. A informação é do jornalista Sérgio Pontes, da Rádio O POVO CBN.

Atualmente emprestado ao Fluminense pelo Primavera-SP, Paulo Baya contabiliza dois gols e uma assistência em 17 jogos pelo Tricolor Carioca na atual temporada. O atacante, porém, se destacou pelo Goiás na Série B, quando fez a melhor temporada de sua carreira, com 19 tentos e seis assistências.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Aliás, na última rodada da Série B de 2024, Baya foi autor do gol da vitória do Goiás sobre o Novorizontino, resultado que garantiu o acesso do Alvinegro de Porangabuçu à elite nacional.

Reforços para o ataque

Baya é o terceiro reforço acertado com o Ceará na janela de transferências. O primeiro nome contratado do mercado foi Vina, ídolo do Alvinegro que retorna ao clube para sua segunda passagem. No caso do meia-atacante, ele já foi anunciado e apresentado pelo Vovô.

Apesar de não ter sido anunciado, o meia-atacante Rodriguinho, do Cruzeiro, já assinou contrato de empréstimo com o Ceará. O o jogador chega para brigar por posição nas beiradas de campo do setor ofensivo.

A diretoria alvinegra ainda mantém conversas com o atacante Lautaro Díaz, do Cruzeiro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar