Rodriguinho desembarca em Fortaleza e assina contrato com Ceará até o fim de 2025

Rodriguinho desembarca em Fortaleza e assina contrato com Ceará até o fim de 2025Jogador de 22 anos chega para ser opção de Leo Condé no setor ofensivo do Vovô
Novo reforço do Ceará, o meia-atacante Rodriguinho desembarcou na capital alencarina na manhã desta segunda-feira, 11, para se apresentar na sede do clube, em Porangabuçu. O jogador, de 22 anos, já assinou contrato de empréstimo com o Alvinegro, com vínculo válido até o fim da atual temporada. A informação foi divulgada pelo repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.
Rodriguinho chega para reforçar o setor ofensivo, especialmente as jogadas pelos lados do campo, oferecendo ao técnico Leo Condé mais variação tática e mobilidade. Apesar de ter tido poucas oportunidades no Cruzeiro em 2025, sua contratação pelo Vovô é baseada no desempenho expressivo que teve na Série B de 2024, quando vestiu a camisa do América-MG. Na ocasião, foi um dos destaques da equipe mineira, o que resultou em sua venda para a Raposa no início desta temporada.
Pelo Cruzeiro neste ano, Rodriguinho participou de oito partidas, mas não chegou a marcar gols. Ainda assim, é visto como um atleta versátil, capaz de atuar tanto como meia de criação quanto aberto pelos lados, com boa chegada na área adversária. Sua chegada representa mais uma tentativa do Ceará de ampliar as opções ofensivas e encontrar soluções para os desafios naSérie A.
A expectativa é que Rodriguinho inicie os treinos com o grupo nos próximos dias, passando pelo processo de adaptação ao elenco e ao clube. Caso esteja em boas condições físicas, poderá ficar à disposição já nas próximas rodadas, aumentando o leque de alternativas do setor ofensivo alvinegro.