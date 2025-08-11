Rodriguinho desembarca em Fortaleza e assina contrato com Ceará até o fim de 2025

Novo reforço do Ceará, o meia-atacante Rodriguinho desembarcou na capital alencarina na manhã desta segunda-feira, 11, para se apresentar na sede do clube, em Porangabuçu. O jogador, de 22 anos, já assinou contrato de empréstimo com o Alvinegro, com vínculo válido até o fim da atual temporada. A informação foi divulgada pelo repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Rodriguinho chega para reforçar o setor ofensivo, especialmente as jogadas pelos lados do campo, oferecendo ao técnico Leo Condé mais variação tática e mobilidade. Apesar de ter tido poucas oportunidades no Cruzeiro em 2025, sua contratação pelo Vovô é baseada no desempenho expressivo que teve na Série B de 2024, quando vestiu a camisa do América-MG. Na ocasião, foi um dos destaques da equipe mineira, o que resultou em sua venda para a Raposa no início desta temporada.