Promissor e versátil, Lucca chega ao Ceará para ser sombra de Pedro Raul, mas ter brilho próprio

O atacante é cria das categorias de base do Ceará, mas estreou nos profissionais somente no Colorado / Crédito: SILVIO AVILA / AFP

Desde a saída do atacante Lelê, contratado para ser o reserva imediato de Pedro Raul — com passagem apagada —, o Ceará buscava por uma nova sombra para o seu camisa 9. Após tanto procurar em outros lugares, lembrou de um nome que já bebeu da água de Porangabuçu, e selou um reencontro que pode ser proveitoso para ambos os lados. Conforme a informação do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, o atacante Lucca, que estava no Internacional, assinará um contrato definitivo com o Vovô. A expectativa é que o promissor centroavante de 22 anos seja reserva da equipe, afinal, ainda não possui uma temporada artilheira no futebol profissional.

Contudo, a base evidenciou que o atacante sabe guardar a bola na rede e costuma render quando possui minutagem, o que era uma missão difícil no mar de atacantes de área contratados pelo Colorado nos últimos anos. Até mesmo lá, Lucca viveu bons momentos. Atuando fora da área, como segundo atacante e ponta, onde era mais utilizado, costumava ser elogiado pelas comissões que passaram por gerar muitos lances, mesmo que os números não mostrem de forma transparente. Ganhou fama ainda pelos gols acrobáticos, mesmo na base, onde era conhecido também por ir bem em grandes jogos, mata-matas e marcar em clássicos, sem timidez. Voleios e bicicletas eram cartão de visita. Contando somente a categoria sub-20, chegou a guardar 45 gols em 69 partidas no Saci. O técnico Roger Machado era um dos que admiravam seu estilo de jogo, mas a pressão em diversos momentos passados pelo Inter minou uma participação mais longeva do jovem. O treinador do Internacional define Lucca como uma peça versátil, que pode fazer outras funções mesmo sendo um nove de ofício.