Dieguinho cita "jogo de seis pontos" contra o Juventude e pede Ceará em "alerta"Em entrevista coletiva, o volante do Vovô destacou a qualidade do rival gaúcho, mas enfatizou que o clube cearense precisa somar pontos para manter-se tranquilo na tabela
Destaque do Ceará na temporada, o volante Dieguinho concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 27, e projetou o próximo desafio do time no Brasileirão, que será diante do Juventude, na Arena Castelão, no próximo sábado, 30. Sobre a partida, o jogador alvinegro destacou a qualidade do rival gaúcho, mas enfatizou que é fundamental o Vovô somar pontos.
“Mais um jogo muito importante. No Campeonato Brasileiro, eu costumo dizer que só tem partidas difíceis. É um jogo dentro da nossa casa e é importante somarmos pontos. É uma equipe que está lutando pelos mesmos objetivos e, apesar de estarmos melhores na tabela, não podemos vacilar. Sabemos da qualidade do Juventude, perdemos o jogo lá, então conhecemos os jogadores”, avaliou.
Embora o Ceará ocupe a 10ª posição da tabela, com sete pontos de margem para a zona de rebaixamento, Dieguinho manteve-se cauteloso. O volante ressaltou que a partida é um confronto direto e que vale “seis pontos”, tendo em vista que o Jaconero é atualmente o 18º colocado, com 18 pontos – oito a menos que o Alvinegro.
“Como a gente costuma dizer, é um jogo de seis pontos. É um confronto direto contra o Juventude e temos que vencer para manter lá embaixo quem está atrás. É muito importante a vitória. Manteremos uma distância significativa, essencial neste campeonato, além de ser algo difícil. Temos que estar em alerta. Não podemos achar que será um jogo fácil, mas vamos para vencer”, comentou.
Dieguinho fala sobre ótima fase individual no Ceará
Vivendo ótima fase individual no Ceará, Dieguinho tem sido o grande pilar do meio-campo montado pelo técnico Léo Condé. Com ótimos números, o volante fez um paralelo com outra boa temporada que teve na carreira, em 2022, pelo Goiás, mas enfatizou que, na atual, tem conseguido ser mais consistente por atuar em uma única posição.
“É uma temporada parecida com a que eu fiz no Goiás em 2022, mas lá eu alternava muito de posição. Acredito que esta temporada tem sido mais consistente por estar atuando predominantemente como volante. Então, creio que tenho conseguido performar melhor dentro dessa função”, disse.
“A importância do professor Léo está na confiança que ele tem me dado, não só para mim, mas para todos os jogadores. De início, quando ele me trouxe, deixou bem claro que me queria como volante. Essa sequência e confiança são fundamentais para um melhor desempenho. E ter essa consistência, atuando mais vezes na mesma posição, faz toda a diferença”, completou.