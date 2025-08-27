Dieguinho cita "jogo de seis pontos" contra o Juventude e pede Ceará em "alerta"

Dieguinho é peça importante no meio-campo do Vovô / Crédito: Fernanda Barros

Destaque do Ceará na temporada, o volante Dieguinho concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 27, e projetou o próximo desafio do time no Brasileirão, que será diante do Juventude, na Arena Castelão, no próximo sábado, 30. Sobre a partida, o jogador alvinegro destacou a qualidade do rival gaúcho, mas enfatizou que é fundamental o Vovô somar pontos. “Mais um jogo muito importante. No Campeonato Brasileiro, eu costumo dizer que só tem partidas difíceis. É um jogo dentro da nossa casa e é importante somarmos pontos. É uma equipe que está lutando pelos mesmos objetivos e, apesar de estarmos melhores na tabela, não podemos vacilar. Sabemos da qualidade do Juventude, perdemos o jogo lá, então conhecemos os jogadores”, avaliou.